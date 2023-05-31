ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, 17-18 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumları için öğrenciler gün sayıyor. Merak edilenler arasında ise YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak? YKS sınav yeri nereden, nasıl öğrenilir? soruları aratılıyor. İşte detaylar...

YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? sorusu merak ediliyor. Öğrencilerin gündeminde yer alan konu ile ilgili merak edilenler arasında YKS sınav yerleri yer alıyor. Arama motorlarında YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak? YKS sınav yeri nereden, nasıl öğrenilir? soruları aratılıyor.

YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav yerleri henüz duyurulmadı. Sınavdan 10 gün önce açıklanması tahmin ediliyor.

YKS SINAVI NE ZAMAN?

YKS sınavının yapılacağı tarihte belli oldu. Bu yıl YKS sınavı 17 -18 Haziran tarihleri arasında yapılacaktır. 2023-YKS 1. Oturum (TYT) 17 Haziran tarihinde gerçekleşecektir. 2023-YKS 2. Oturum (AYT) 18 Haziran tarihinde yapılacaktır. Bununla birlikte adaylar, 2023-YKS 3. Oturum (YDT) 18 Haziran tarihinde sınava girecektir.