Yükseköğretim Kurumlar Sınavı'na çok az bir süre kalması nedeniyle özellikle sınava katılacak olan adaylar tarafından internet üzerinde YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Sorusu araştırılıyor. Peki, YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 YKS sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman belli olacak?

Yks sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Yükseköğretim Kurumlar Sınavı'na çok az bir süre kaldı. Milyonlarca öğrenci 4 yıllık lise eğitiminin ardından üniversite öğrencisi olmak için son hazırlıklarını yapmaya başladı. YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak yanıtı merak ediliyor. Peki, YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 YKS sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman belli olacak?

YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM şu anda sınav yerlerini açıklamadı. Genellikle ÖSYM sınav yerlerini sınava 2 hafta kala açıklamaktadır. Bu sene YKS sınav yerlerinin Haziran ayının ilk hafta açıklanacağı tahmin edilmektedir. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınav, bu sene 17-18 Haziran tarihinde yapılacak.

ADAYLAR SINAVA GİRERKEN NELERİ YANINDA BULUNDURMAK ZORUNDADIR?

SINAVA GİRİŞ BELGESİ: Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır.

Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.

Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir. Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.