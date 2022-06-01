YKS sınav yerleri açıklandı mı? YKS sınav yerleri nasıl öğrenilir? Üniversite yerleri açıklandı mı? - Haberler

Yks sınav yerleri nasıl öğrenilir? ÖSYM, 18 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022- Yks 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022- Yks 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2022-YKS3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) sınav yerlerinin açıklandığını duyurdu. Peki, YKS sınav yerleri nasıl öğrenilir? YKS sınav yerleri açıklandı mı? Üniversite yerleri açıklandı mı? İşte detaylar...

YKS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı. ÖSYM tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

18 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2022-YKS3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 01 Haziran 2022 tarihinde saat 08.00'den itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

2022-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

2022-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

ÖSYM SINAV GİRİŞ YERİ ÖĞRENME EKRANI

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