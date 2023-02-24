Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından sınav takvimini güncelleyen ÖSYM, TUS, YKS gibi bazı başvuru ve sınav tarihlerinde değişikliğe giderken yeni takvimin ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki, YKS sınav ücreti 2023? ALES, KPSS, YKS, DGS sınavları ne zaman? Başvuru tarihleri belli oldu mu?

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerle birlikte bazı sınav tarihleri ile başvuru tarihlerinde değişikliğe gidildi. Peki, 2023 ALES, KPSS, Yks, DGS sınavları ne zaman? Başvuru tarihleri belli oldu mu? YKS sınav ücreti 2023?ALES, KPSS, YKS, DGS sınavları ne zaman? Başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar haberimizde...

2023 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM'den yapılan açıklamada "Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir." ifadeleri kullanılmıştı.

Geçtiğimiz yıl 11 Şubat-7 Mart tarihleri arasında alınan YKS başvurularının önümüzdeki haftalarda başlaması bekleniyordu. Ancak yaşanan depremler dolayısıyla başvuruların ve sınavın ertelenme ihtimali gündem konusu oldu. Konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. ÖSYM sınav takvimi ile YKS başvuru tarihleri duyurusu geldiğinde detaylar haberimize eklenecek. ÖSYM'den yapılan açıklamada Başvuruların ise 9 Şubat - 6 Mart 2023 tarihleri arasında alınacağı bildirilmişti.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Her dönem sınav ücreti ÖSYM başvuru kılavuzlarında belirtilmektedir. Buna göre ÖSYM, 2023 Ales 1 ücretini 185 TL olarak belirlemiştir.

ÖSYM 2023-ALES1 SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin paylaştığı bilgiye göre 2023-ALES/1 sınavı 16 Nisan 2023 tarihinde yapılacak. Ödemeler banka şubesi aracılığı ile veya ÖSYM'nin sitesinden internet aracılığıyla yapılabilmektedir.

Başvuru işlemleri her yıl olduğu gibi bu yılda ÖSYM tarafından açıklanan takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek. ÖSYM AİS'e T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapan adaylar, katılacakları oturumları belirleyecek. Ardından ÖSYM e-Ödemeler veya anlaşmalı bankalar üzerinden sınav ücreti yatırılacak. Sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak.