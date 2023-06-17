17 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan ilk TYT oturumunun başlaması ile YKS sınav süresi ve TYT sınav süresi ne kadar, kaç dakika? Sorusu merak edildi. Peki, YKS SINAV SÜRESİ: TYT sınav süresi ne kadar, kaç dakika? TYT sınavı ne zaman bitecek? 2023 YKS TYT sınav süresi ne kadar?

Yks sınavına girecek vatandaşların yanı sıra adayların yakınları da sınav hakkında araştırmalarını sürdürüyor ve TYT sınav süresi ne kadar, kaç dakika? Sorusu YKS sınav süresi olarak arama motorlarında sorgulatılıyor. Peki, YKS SINAV SÜRESİ: TYT sınav süresi ne kadar, kaç dakika? TYT sınavı ne zaman bitecek? 2023 YKS TYT sınav süresi ne kadar? İşte bugün yapılacak olan TYT YKS sınavı hakkında merak edilen tüm detaylar...

YKS SINAV SÜRESİ NE KADAR?

Yükseköğretim Kurulu, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulamasının kaldırıldığını duyurdu. "Adaylar, sınav puanına ortaöğretim başarı puanını ekleyerek yerleşme imkanı elde edecek. 135 dakika olan TYT testinin süresi, 30 dakika uzatılarak 165 dakikaya çıkarılacak." Buna göre TYT testinin süresi, 30 dakika uzatılarak 165 dakikaya çıkarıldı.

YKS TYT VE AYT SINAV SÜRELERİ

2022 senesinde Twitter'dan yapılan açıklama şöyle:

"2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS)

Temel Yeterlilik Testi (TYT): 18 Haziran, (165 Dakika)

Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 19 Haziran, (180 Dakika)

Yabancı Dil Testi (YDT): 19 Haziran, (120 Dakika)

Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim. #2022YKS"

TYT SINAVI NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM'nin tarafından açıklanan sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları 17-18 Haziran 2023'te yapılacak. İlk oturum TYT sınavı olarak 10.15'te başlayacak ve 13.00'te sona erecek. Bu bölümde toplamda 120 soru yöneltilecek ve 165 dakika süre verilecek.