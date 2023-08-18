Sınava giren adaylar YKS sınav sonuçlarının saat kaç açıklandığını merak ediyor ve internet üzerinde araştırıyor. YKS tercih sonuçları için bilgi almak isteyen vatandaşlar, daha önceki açıklamaların saatini göz önünde bulunduruyor. Peki, YKS sınav sonuçları saat kaçta açıklandı? YKS tercih sonuçları saat kaçta açıklanır?

Yks sınav sonuçları saat kaçta açıklandı? Sorusu, YKS tercih sonuçlarını beklemekte olan adaylar tarafından internet üzerinde sorgulatılıyor. YKS sınavına giren adaylar tercih döneminin sona ermesiyle beraber YKS tercih sonuçlarına dair bilgi edinmek amacıyla YKS sınav sonuçları saat kaçta açıklandı? Sorusuna yanıt aramakta. Peki, YKS sınav sonuçları saat kaçta açıklandı? YKS tercih sonuçları saat kaçta açıklanır?

YKS SINAV SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANDI?

Bu yıl gerçekleştirilen YKS sınavının sonuçları 20 Temmuz Perşembe günü, saat 07.00'de adayların erişimine açıldı. Böylece sınava katılan adaylar ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden sınav sonuçlarını saat 07.00 itibariyle öğrenebilmişti.

YKS TERCİH SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIR?

YKS tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Üniversite kayıtları 28 Ağustos'ta başlayacak bu nedenle tercih sonuçlarının da 14- 26 Ağustos tarihleri arasında erişime açılması tahmin ediliyor. Fakat net bir tarih ve saat vermek mümkün değildir.

YKS SINAV SONUÇLARI NEREDEN, NASIL BAKILIR?

Yks sonuçları T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi ile öğrenilebilecek. Öğrenciler Yks'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar.