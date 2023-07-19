YKS sınavına katılan adaylar, heyecanla sonuçların açıklanmasını beklerken bir yandan da internet üzerinde YKS sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, YKS sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? YKS sınav sonuçları akşam mı, sabah mı açıklanacak? YKS sonuçları saat kaçta açıklanıyor? (TYT-AYT) YKS 2023 SONUÇLAR!

Yks sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sorusu, sınavın gerçekleştirilmesinin ardından konu hakkında en çok merak edilen hususlardan bir tanesi oldu ve arama motorları üzerinde vatandaşlar tarafından sorgulatılmaya başlandı. ÖSYM tarafından yapılacak olan açıklamalar heyecanla bekleniyor. Peki, YKS sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? YKS sınav sonuçları akşam mı, sabah mı açıklanacak? YKS sonuçları saat kaçta açıklanıyor? (TYT-AYT) YKS 2023 SONUÇLAR!

YKS SINAV SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı ÖSYM tarafından duyurulmadı. YKS sınava katılan adaylar, 20 Temmuz 2023 tarihinde adayların erişimine açılan sınav sonuçları ile birlikte ÖSYM internet sitesi üzerinden sonuçlarını öğrenebilecek. Fakat konu hakkında net bir saat bilgisi paylaşılmadı.

YKS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILACAK?

ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile birlikte sınav sonuçlarının adayların erişime açıldığı duyurulacak ve sonrasında adaylar, YKS sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden kişisel bilgileri ile birlikte sonuçlarını öğrenebilecek.

ÜNİVERSİTE SINAV SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIR MI?

Üniversite sınav sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde adayların erişimine açılacak fakat daha önceki yıllarda ÖSYM tarafından sınav sonuçlarının daha erken bir tarihte açıklandığı görüldüğü için sınav sonuçlarının bugün açıklanma ihtimali de bulunuyor.