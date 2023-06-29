YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı YKS sonuçları açıklanma tarihi 2023 ne zaman? YKS sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Üniversite sınavı tamamlanırken gözler YKS sonuçları açıklanma tarihine çevrildi. Öğrenciler Haziran ayında gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını merak ediyor. Peki, YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı YKS sonuçları açıklanma tarihi 2023 ne zaman? YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak, tarih belli oldu mu?

Üniversite sınav sonuçları çok araştırılıyor ve merak ediliyor. Öğrencilerde heyecanlı bekleyiş var. Peki, YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı YKS sonuçları açıklanma tarihi 2023 ne zaman? YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak, tarih belli oldu mu?

YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamalara göre YKS sonuçları 20 Temmuz'da açıklayacak. TYT: 17 Haziran, AYT: 18 Haziran , YDT: 18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavların sorunsuz bir şekilde tamamlanmasının ardından YKS sonuçları 20 Temmuz'da adayların erişimine açılacak.

YKS SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ 2023 NEDİR?

YKS sınavının yapılacağı tarihte belli oldu. Bu yıl YKS sınavı 17 -18 Haziran tarihleri arasında yapılacaktır. 2023-YKS 1. Oturum (TYT) 17 Haziran tarihinde gerçekleşecektir. 2023-YKS 2. Oturum (AYT) 18 Haziran tarihinde yapılacaktır. Bununla birlikte adaylar, 2023-YKS 3. Oturum (YDT) 18 Haziran tarihinde sınava girecektir. ÖSYM tarafından yapılan açıklamalara göre YKS sonuçları 20 Temmuz'da açıklayacak. TYT: 17 Haziran, AYT: 18 Haziran , YDT: 18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavların sorunsuz bir şekilde tamamlanmasının ardından YKS sonuçları 20 Temmuz'da adayların erişimine açılacak.