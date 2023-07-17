YKS sonuçları 17 Temmuzda mı açıklanacak 2023? TYT - AYT ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Son dakika ÖSYM Üniversite sınavı sonuçları açıklandı mı?

YKS sınavına giren adaylar ise sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Merak edilenler arasında ise YKS sınav sonuçları açıklandı mı? Son dakika! ÖSYM Üniversite sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? soruları yer aldı. İşte merak edilen detaylar.. YKS sonuçları 17 Temmuzda mı açıklanacak? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı 2023?

Yks sınav sonuçları açıklandı mı? Son dakika! ÖSYM Üniversite sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? soruları gündemde yer alıyor. YKS sınavına giren adaylar sınav sonuçlarının açıklanmasına kısa süre kalmasıyla beraber YKS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Öğrencilerin gündeminde yer alan konu ile ilgili merak edilenler arasında YKS sınav sonuçları açıklandı mı? Son dakika! ÖSYM Üniversite sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? soruları araştırılıyor.

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

YKS sınav sonuçları henüz açıklanmadı.

YKS ÜNİVERSİTE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamalara göre YKS sonuçları 20 Temmuz'da açıklayacak. TYT: 17 Haziran, AYT: 18 Haziran , YDT: 18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavların sorunsuz bir şekilde tamamlanmasının ardından YKS sonuçları 20 Temmuz'da adayların erişimine açılacak.

YKS SONUÇLARI YARIN AÇIKLANIR MI?

YKS sınav sonuçları, ÖSYM'nin duyurusuna göre 20 Temmuz günü erişime açılacak.

YKS SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI!

YKS SONUÇLAR NEREDEN, NASIL BAKILIR?



Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecekler.

YKS SINAVI NE ZAMAN?

YKS sınavının yapılacağı tarihte belli oldu. Bu yıl YKS sınavı 17 -18 Haziran tarihleri arasında yapılacaktır. 2023-YKS 1. Oturum (TYT) 17 Haziran tarihinde gerçekleşecektir. 2023-YKS 2. Oturum (AYT) 18 Haziran tarihinde yapılacaktır. Bununla birlikte adaylar, 2023-YKS 3. Oturum (YDT) 18 Haziran tarihinde sınava girecektir.

2023 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamalara göre YKS sonuçları 20 Temmuz'da açıklayacak. TYT: 17 Haziran, AYT: 18 Haziran , YDT: 18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavların sorunsuz bir şekilde tamamlanmasının ardından YKS sonuçları 20 Temmuz'da adayların erişimine açılacak. ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarının, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilanının ardından tercih süreci de başlayacak.

Tercihlere ilişkin henüz resmi bir açıklama yok. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.