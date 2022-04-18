YKS sınav görevi ücreti 2022: ÖSYM sınav görevi ücreti ne kadar? İşte YKS gözetmen ücreti!
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na günler kala sınavda gözetmen, salon başkanı, yedek gözetmen, yardımcı engelli gözetmen, bina yöneticisi ve bina sınav sorumlusu olarak yer almak isteyen öğretmenler başvuru öncesi YKS sınav görevi ücreti 2022: ÖSYM sınav görevi ücreti ne kadar? İşte YKS gözetmen ücreti ne kadar? ÖSYM görevli ücretleri ne kadar? sorularına yanıt arıyor.
Yks sınav görevi ücreti ne kadar? Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na günler kala sınavda gözetmen, salon başkanı, yedek gözetmen ve yardımcı engelli gözetmen olarak yer almak isteyen öğretmenler başvuru öncesi YKS sınav görevi ücreti 2022: ÖSYM sınav görevi ücreti ne kadar? İşte YKS gözetmen ücreti ne kadar? ÖSYM görevli ücretleri ne kadar? sorularına yanıt arıyor. İşte YKS gözetmen, salon başkanı, yedek gözetmen ve yardımcı engelli gözetmen ücretleri...
YKS görevli ücretleri şu şekildedir:
- Salon Başkanı: 317,35 lira
- Gözetmen: 277,68 lira
- Yedek Gözetmen: 238,01 lira
- Yardımcı Engelli Gözetmen: 396,68 lira
- Bina Sınav Sorumlusu: 595,02 lira
- Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 396,68 lira
- Bina Yöneticisi: 396,68 lira
- Bina Yöneticisi Yardımcısı: 317,35 lira
ÖSYM, 2022 yılı sınav takvimini açıkladı. Buna göre 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
- Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran
- Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran
- Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran
ÖSYM sınav görevi almak için https://gis.osym.gov.tr/Yetki/Giris üzerinden giriş yaparak ÖSYM sınav görevlisi olmak için başvurabilirsiniz.