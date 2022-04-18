Yks sınav görevi ücreti ne kadar? Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na günler kala sınavda gözetmen, salon başkanı, yedek gözetmen ve yardımcı engelli gözetmen olarak yer almak isteyen öğretmenler başvuru öncesi YKS sınav görevi ücreti 2022: ÖSYM sınav görevi ücreti ne kadar? İşte YKS gözetmen ücreti ne kadar? ÖSYM görevli ücretleri ne kadar? sorularına yanıt arıyor. İşte YKS gözetmen, salon başkanı, yedek gözetmen ve yardımcı engelli gözetmen ücretleri...

YKS SINAV GÖREVİ ÜCRETİ



YKS görevli ücretleri şu şekildedir:

Salon Başkanı: 317,35 lira

317,35 lira Gözetmen: 277,68 lira

277,68 lira Yedek Gözetmen: 238,01 lira

238,01 lira Yardımcı Engelli Gözetmen: 396,68 lira

396,68 lira Bina Sınav Sorumlusu: 595,02 lira

595,02 lira Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 396,68 lira

396,68 lira Bina Yöneticisi: 396,68 lira

396,68 lira Bina Yöneticisi Yardımcısı: 317,35 lira

YKS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM, 2022 yılı sınav takvimini açıkladı. Buna göre 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran

Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran

Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran

ÖSYM SINAV GÖREVİ NASIL ALINIR?

ÖSYM sınav görevi almak için https://gis.osym.gov.tr/Yetki/Giris üzerinden giriş yaparak ÖSYM sınav görevlisi olmak için başvurabilirsiniz.