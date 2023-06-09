ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, 17-18 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumları için öğrenciler gün sayıyor. YKS sınavına girecek adaylar ise sınav giriş belgesini bekliyor. Merak edilenler arasında ise YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı 2023? ÖSYM YKS giriş yerleri ne zaman açıklanacak? YKS giriş yerleri açıklandı mı? soruları aratılıyor. İşte detaylar...

Yks sınav giriş yerleri açıklandı mı 2023? ÖSYM YKS giriş yerleri ne zaman açıklanacak? YKS giriş yerleri açıklandı mı? soruları merak ediliyor. YKS sınavına girecek olan adaylar sınava kısa süre kalmasıyla beraber YKS sınav giriş belgelerini araştırıyor. Öğrencilerin gündeminde yer alan konu ile ilgili merak edilenler arasında YKS sınav yerleri yer alıyor. Arama motorlarında YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı 2023? ÖSYM YKS giriş yerleri ne zaman açıklanacak? YKS giriş yerleri açıklandı mı? soruları aratılıyor.

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI 2023?

YKS sınav giriş yerleri erişime açıldı.

ÖSYM'de yer alan açıklama şöyle:

"Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır."

YKS SINAVI NE ZAMAN?

YKS sınavının yapılacağı tarihte belli oldu. Bu yıl YKS sınavı 17 -18 Haziran tarihleri arasında yapılacaktır. 2023-YKS 1. Oturum (TYT) 17 Haziran tarihinde gerçekleşecektir. 2023-YKS 2. Oturum (AYT) 18 Haziran tarihinde yapılacaktır. Bununla birlikte adaylar, 2023-YKS 3. Oturum (YDT) 18 Haziran tarihinde sınava girecektir.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI!