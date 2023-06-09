YKS SAAT KAÇTA: YKS sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? YKS sınavı ne zaman yapılacak? 2023 YKS sınav tarihi!

2023 YKS başvuru sayılarında geçen yıla göre gözle görülür bir artış yaşandı. TYT sınavına 3 milyon 527 bin 463 aday, AYT sınavına 2 milyon 573 bin 136 aday, YDT sınavına ise 338 bin 014 aday başvurdu. Peki, YKS SAAT KAÇTA: YKS sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? YKS sınavı ne zaman yapılacak? 2023 YKS sınav tarihi!