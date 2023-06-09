YKS SAAT KAÇTA: YKS sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? YKS sınavı ne zaman yapılacak? 2023 YKS sınav tarihi!
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2023 YKS başvuru sayılarında geçen yıla göre gözle görülür bir artış yaşandı. TYT sınavına 3 milyon 527 bin 463 aday, AYT sınavına 2 milyon 573 bin 136 aday, YDT sınavına ise 338 bin 014 aday başvurdu. Peki, YKS SAAT KAÇTA: YKS sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? YKS sınavı ne zaman yapılacak? 2023 YKS sınav tarihi!
Aday öğrencilere tavsiyede bulunan Öğrenci Dekanı Serhat Butur, "2023 YKS başvuru sayılarında geçen yıla göre gözle görülür bir artış var. Başvurulardaki rekor artış rekabeti de artıracak" ifadelerini kullandı. 2023 YKS başvuru sayılarında geçen yıla göre gözle görülür bir artış olduğunu belirten Öğrenci Dekanı Serhat Butur, başvurulardaki rekor artışın rekabeti de artıracağını söyleyerek aday öğrencilere tavsiyede bulundu Peki, YKS SAAT KAÇTA: YKS sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? YKS sınavı ne zaman yapılacak? 2023 YKS sınav tarihi!
YKS SAAT KAÇTA YAPILACAK?
2023 YKS sınav takvimine göre; 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi 17 Haziran 2023 Cumartesi günü yapılacak ve saat 10.15 başlayacak. 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi 165 dakika sürecek
Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, 18 Haziran 2023 Pazar günü günü yapılacak ve saat 10.15 başlayacak. 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 180 dakika sürecek
3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihİ 18 Haziran 2023 Pazar günü Saat 15.45, başlayacak 120 dakika sürecek.