YKS okul puanı nasıl eklenir? YKS tercih yaparken okul puanı kaç yıl geçerli? YKS okul puanı hesaplama!

YKS okul puanı nasıl eklenir ve YKS tercih yaparken okul puanı kaç yıl geçerli araştırılıyor. YKS okul puanı hesaplama nasıl yapıldığı gündeme geliyor 3 buçuk milyondan fazla adayın katıldığı 2023-YKS sonuçları ÖSYM'nin internet adresinden açıklandı. YKS okul puanı nasıl eklenir ve YKS tercih yaparken okul puanı kaç yıl geçerli olacak merak ediliyor. YKS okul puanı hesaplama nasıl olduğu öğrenciler araştırılıyor. Peki, YKS okul puanı nasıl eklenir? YKS tercih yaparken okul puanı kaç yıl geçerli?

Yüz binlerce adayın katılımıyla 17-18 Haziran'da yapılan YKS sonuçları ilan edildi. YKS okul puanı nasıl eklenir ve YKS tercih yaparken okul puanı kaç yıl geçerli merak ediliyor. YKS okul puanı hesaplama nasıl olur gündeme geliyor. YKS okul puanı nasıl eklenir merak ediliyor. YKS tercih yaparken okul puanı kaç yıl geçerli? YKS okul puanı hesaplama! Detaylar haberimizdedir…

YKS OKUL PUANI NASIL EKLENİR?

3 buçuk milyondan fazla adayın katıldığı 2023-YKS sonuçları ÖSYM'nin internet adresinden açıklandı. ÖSYM Başkanı Ersoy, tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

Öğrencinin diploma notları 0.12 katsayı ile çarpılarak, yerleştirme puanlarına ekleniyor. Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) olarak tanımlanan bu puanın yerleştirme puanına en düşük katkısı 30, en yüksek 60 oluyor.

YKS TERCİH YAPARKEN OKUL PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Yalnızca Temel Yeterlilik Sınavı 2 yıl süresince geçerli olmakta. TYT puanın 2 yıl boyunca geçerli olması şartı ise 200 puanın üzerinde bir puan alınmasıdır. YKS, AYT oturumunda ise geçerlilik süresi 1 yıla indirgenmiş olmakta. Öğrenciler YKS AYT puanını en fazla bir yıl kullanabilirler.

YKS OKUL PUANI HESAPLAMA