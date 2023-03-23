ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, 17-18 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumları için başvuruları tarihi açıklandı. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre belli olan tarihin ardından YKS başvurusu yapacak olan adaylar YKS ödemeleri nereden, nasıl yapılır? YKS başvuru ücreti hangi bankalara yatırılacak? 2023 YKS başvuru ücretleri! araması yaptı.

Öğrencilerin gündeminde yer alan konu ile ilgili merak edilenler arasında YKS başvuru ne zaman bitiyor? sorusu yer alıyor. ÖSYM tarafından 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacağı açıklandı. Başvuru yapacak adaylar ise YKS ödemeleri nereden, nasıl yapılır? YKS başvuru ücreti hangi bankalara yatırılacak? 2023 YKS başvuru ücretleri! araması yapıyor. İşte detaylar...

YKS BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR?

YKS başvuru son tarihi 23 Mart 23.59 olarak açıklandı.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

İş Bankası'nın tüm şubeleri, mobil bankacılık ve internet bankacılığı Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2023?

Sadece TYT sınavına girecek adaylar 115 TL,

TYT ile beraber AYT veya YDT sınavına girecek adaylar 115 TL,

TYT, AYT ve YDT sınavlarının hepsine girecek olan adaylar ise 345 TL ücret ödeyecek.