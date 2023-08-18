Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Ancak henüz bir açıklama yapılmadı ve adayların merakla bekleyişi devam ediyor. Sonuçların haftaya mı kaldı merak ediliyor. Peki, YKS neden açıklanmadı? YKS tercih sonuçları haftaya mı kaldı?

Yks tercih sonuçlarına dair merak edilenler devam ediyor. Öğrenciler, sonuçların neden açıklanmadığını ve sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. YKS tercih sonuçları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sonuçların haftaya mı kaldı merak edildi. YKS tercih sonuçları haftaya mı kaldı? YKS neden açıklanmadı?

YKS TERCİH SONUÇLARI HAFTAYA MI KALDI?

YKS tercihleri geçtiğimiz yıl 27 Temmuz-5 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınmış, sonuçlar 15 Ağustos 2022 tarihinde ilan edilmişti.

Bu yıl üniversite kayıt tarihlerinin 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak olmasından dolayı YKS tercih sonuçlarının 14-18 Ağustos tarihlerinde açıklanması bekleniyordu.

Bu hafta açıklama gelmemesi il beraber YKS tercih sonuçları haftaya mı kaldı, sorusu akıllara geldi. Ancak konu ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı

YKS TERCİH SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Tercihlerin değerlendirilmesi ardından adaylar, bireysel sonuçlarının T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

ÖSYM HAFTA SONU SONUÇ AÇIKLAR MI?

ÖSYM kurumu sınav sonuçlarını herhangi bir mesai saatine göre açıklamıyor. Bu nedenle sınav sonuçlarını açıklamak için hafta içi veya hafta sonu olması fark etmiyor. Buna göre ÖSYM hafta sonu sonuç açıklayabiliyor. Aynı zamansa saat konusunda da herhangi bir sınır bulunmuyor. Daha önceki yıllarda gece saatlerinde sınav sonuçları adayların erişimine açılmıştı.