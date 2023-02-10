Birçok farklı şehirde yıkıma olan deprem nedeniyle sınavların ertelenmesinin ardından YKS ne zaman yapılacak? Sorusu gündeme geldi ve adaylar başta olmak üzere birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, YKS ne zaman yapılacak? 2023 YKS hangi tarihe, ne zamana ertelendi? İşte ÖSYM tarafından yapılan açıklama!

Yks ne zaman yapılacak? Sorusu, Türkiye genelinde 10 ilde etkisini gösteren depremler ile birlikte adaylar tarafından merak konusu haline geldi ve arama motorları üzerinde sıklıkla araştırılmaya başlandı. Okulların ertelenmesi ve tatil ilan edilmesi ile birlikte YKS ne zaman yapılacak? Sorusu, gündemdeki yerini aldı. Peki, YKS ne zaman yapılacak? 2023 YKS hangi tarihe, ne zamana ertelendi? İşte ÖSYM tarafından yapılan açıklama!

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM başkanlığından YKS sınavının hangi tarihe erteleneceğine dair henüz net bir bilgi paylaşılmadı. Sınav takvimine dair açıklamalarda bulunan ÖSYM'nin ilerleyen günlerde açıklayacağı yeni karar ile birlikte YKS tarihlerinin güncelleneceği öngörülmekte. Yapılacak olan yeni duyurular ile birlikte haberimiz güncellenecektir.

YKS BAŞVURU TARİHLERİ UZATILDI MI?

ÖSYM başkanlığı tarafından gerçekleştirilen açıklamada "Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir." İfadelerine yer verildi. Buna göre ilerleyen günlerde yapılacak olan açıklama ile birlikte YKS başvuru tarihleri de kesinleşecektir.