YKS sınavına katılım sağlayan adaylar, sınavın gerçekleştirilmesinin arından gözlerini YKS sınav sonuçlarına çevirdi ve böylece YKS Sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunu araştırmaya başladı. Peki, YKS NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023: YKS Sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS Sonuçları ne zaman, ayın kaçında duyurulacak?

Yks NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023, merak edilirken arama motorları üzerinde YKS Sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu sıkça merak edilenler arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamalar ile birlikte YKS Sonuçları ne zaman, ayın kaçında duyurulacak? Sorusunu yanıtladık. Peki, YKS NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023: YKS Sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS Sonuçları ne zaman, ayın kaçında duyurulacak?

YKS NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023

ÖSYM tarafından yapılan açıklamalara göre YKS sonuçları 20 Temmuz'da açıklayacak. TYT: 17 Haziran, AYT: 18 Haziran , YDT: 18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavların sorunsuz bir şekilde tamamlanmasının ardından YKS sonuçları 20 Temmuz'da adayların erişimine açılacak.

YKS SINAVINA KAÇ KİŞİ KATILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 17 ve 18 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 3 milyon 527 bin 463 aday başvurdu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, YKS'nin Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 3 milyon 527 bin 463 aday, Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) 2 milyon 573 bin 136 aday, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) 338 bin 14 aday başvuru yaptı.

Geçen sene YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 aday başvurmuştu.