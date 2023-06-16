ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, 17-18 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumları için öğrenciler gün sayıyor. YKS sınavına girecek adaylar ise sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Merak edilenler arasında ise YKS ne zaman açıklanacak 2023? YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? soruları aratılıyor. İşte detaylar...

Yks ne zaman açıklanacak 2023? YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? soruları merak ediliyor. YKS sınavına girecek olan adaylar sınava kısa süre kalmasıyla beraber YKS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Öğrencilerin gündeminde yer alan konu ile ilgili merak edilenler arasında YKS sınav sonuç tarihi yer alıyor. Arama motorlarında YKS ne zaman açıklanacak 2023? YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? soruları aratılıyor.

YKS NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamalara göre YKS sonuçları 20 Temmuz'da açıklayacak. TYT: 17 Haziran, AYT: 18 Haziran , YDT: 18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavların sorunsuz bir şekilde tamamlanmasının ardından YKS sonuçları 20 Temmuz'da adayların erişimine açılacak.

YKS SINAVI NE ZAMAN?

YKS sınavının yapılacağı tarihte belli oldu. Bu yıl YKS sınavı 17 -18 Haziran tarihleri arasında yapılacaktır. 2023-YKS 1. Oturum (TYT) 17 Haziran tarihinde gerçekleşecektir. 2023-YKS 2. Oturum (AYT) 18 Haziran tarihinde yapılacaktır. Bununla birlikte adaylar, 2023-YKS 3. Oturum (YDT) 18 Haziran tarihinde sınava girecektir.