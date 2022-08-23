YKS ne zaman? 2023 YKS tarihi ne zaman? YKS ne zaman yapılacak?

2022 Yılında yapılan YKS sonucunda, sınav sonuçlarından memnun olmayanlar YKS 2023 tarihini araştırmaya başladı. Peki YKS Sınavı ne zaman? 2023 YKS tarihi ne zaman? YKS Sınavı ne zaman yapılacak?

Yks, birçok kişinin merak ettiği sınavlar arasında yer alıyor. Bu sene gerçekleştirilen YKS 2022'de istediği sonucu elde edemeyen adaylar, 2023 YKS tarihini araştırmaya başladılar. Adaylar 2023 yılında gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nı bekliyor. Peki YKS Sınavı ne zaman? 2023 YKS tarihi ne zaman? YKS Sınavı ne zaman yapılacak?

YKS 2023 NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), bu sene yapılan sınavdan istediği sonucu alamayan adaylar tarafından oldukça merak edilen konular arasında yer alıyor. 2023 yılının (YKS) Yükseköğretim Kurumları Sınavının tahmini olarak Haziran ayında yapılacağı tahmin ediliyor. Fakat 2023 yılında gerçekleştirilecek seçimlerden dolayı sınav günleri beklenen tarihlerden ileriye veya geriye alınabilir. Bu nedenle kesin bir tarih vermek doğru değil. ÖSYM tarafından bu konuya dair bir açıklama gerçekleştirilmedi.

2022 YKS NE ZAMAN YAPILMIŞTI?

2022 (YKS) Yükseköğretim Kurumları Sınavı 18 – 19 Haziran tarihleri arasında gerçekleşti. Bu nedenle 2023 yılında gerçekleştirilecek olan sınavın bu tarih dilimine yakın bir zamanda gerçekleştirilmesi tahmin ediliyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Türkiye'de ÖSYM tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı sistemi.

YKS SINAV SÜRESİ NE KADAR?

Sınavda TYT'de adaylara 165 dakika, AYT'de 180 dakika, YDT'de ise 120 dakika süre veriliyor.