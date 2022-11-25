Adayların 2023 yılı için hazırlanmayı planladığı 2023 YKS sınav tarihi belli oldu. Duyulan haberlerin ardından birçok vatandaş YKS ne zaman? Ve 2023 YKS sınav tarihi ne zaman? Sorularını araştırmaya başladı. Peki, YKS ne zaman? 2023 YKS sınav tarihi ne zaman? 2023 YKS sınavı ne zaman yapılacak?

ÖSYM Başkanlığının resmi web sitesi üzerinden yayınlanan takvim ile birlikte 2023 YKS sınav tarihi belli oldu ve adayların 2023 YKS sınav tarihi ne zaman? Sorusu yanıt buldu. Bu nedenle birçok kişi gün içerisinde YKS ne zaman? Sorusunu araştırmaya başladı. Peki, YKS ne zaman? 2023 YKS sınav tarihi ne zaman? 2023 YKS sınavı ne zaman yapılacak?

2023 YKS SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM Başkanlığının resmi web sitesi üzerinden yayınlanan takvimine göre, YKS-2023 oturumları 17-18 Haziran 2023'te gerçekleştirilecek. 2023 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin '2023 Yılı Sınav Takvimi'ne saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin internet adresinden erişilebilecek.

ÖSYM 2023 YILI SINAV TAKVİMİ