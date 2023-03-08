ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre 2023 yılı YKS tarihi belirlendi. Öğrencilerin gündeminde yer alan konu ile detaylar ise araştırılıyor. Peki, YKS ne zaman? 2023 YKS ne zaman yapılacak, hangi gün? 2023 YKS başvuruları ne zaman başlıyor?

YKS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? 2023 YKS sınav başvuru ücreti belli mi? YKS başvuru nasıl yapılır?

Yks tarihi öğrenciler tarafından araştırılıyor. ÖSYM tarafından açıklanan 2023 sınav takvimine göre ise YKS tarihi bugün itibari ile belirlendi. Açıklanan YKS tarihi ise araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, YKS ne zaman? 2023 YKS ne zaman yapılacak, hangi gün? 2023 YKS başvuruları ne zaman başlıyor?

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, 17-18 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumları için başvurular bugünden itibaren yapılacak. Depremden etkilenen 11 il ve 1 ilçede ikamet eden, deprem sonrası başka il ve ilçelere göç eden adaylardan sınav ücreti alınmayacak.

17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

DEPREMZEDELERDEN SINAV ÜCRETİ ALINMAYACAK

ÖSYM'den yapılacak açıklamada, "2023 YKS başvurularında "afet bölgesi" ilan edilen 11 il ve 1 ilçede ikamet eden, deprem sonrası başka il ve ilçelere göç eden adaylardan sınav ücreti alınmayacak." denildi.