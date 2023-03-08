YKS ne zaman? 2023 YKS ne zaman?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2023'te hangi tarihte yapılacağı açıklandı. Sınav başvuruları. ÖSYM ayrıca 4 ilde sınavların yapılmayacağını bildirdi. Peki, YKS ne zaman? 2023 YKS ne zaman?