ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınav takvimini yayınladı. Sınava girecek adaylar, YKS'nin ne zaman gerçekleşeceğini araştırıyor. Peki, YKS ne zaman? 2023 Üniversiteye giriş sınavı ne zaman? Yükseköğretim Kurumları Sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

ÖSYM'nin internet sitesinden açıklanan sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavının tarihi belli oldu. Yks'ye girecek adaylar sınav tarihini araştırmaya başladı. Üniversiteye giriş sınavının hangi tarihte yapılacağı merak konusu oldu. Peki, YKS ne zaman? 2023 Üniversiteye giriş sınavı ne zaman? Yükseköğretim Kurumları Sınavı ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

YKS NE ZAMAN?

ÖSYM'nin internet sitesinden açıklanan sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumları 17-18 Haziran 2023'te yapılacak.

2023 ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAVI NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumları 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleşecek. Açıklamada, "2023 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin 'ÖSYM 2023 Yılı Sınav Takvimi'ne, 24 Kasım 2022 günü saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin internet adresinden erişilebilecektir." denildi.