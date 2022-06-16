Yks ne zaman, saat kaçta? ÖSYM tarafından her yıl yapılan üniversite sınavı YKS bu yıl ne zaman olacağı merak ediliyor. Üniversite sınavı ne zaman ve YKS sınav yeri ne zaman belli olacak 2022 sorularına yanıt arayan adaylar, YKS hangi okulda gireceğimi nasıl öğrenebilirim diye araştırıyor. YKS ne zaman 2022? YKS (TYT - AYT - YDT) sınavları ne zaman, hangi gün, saat kaçta başlayacak? YKS 1. oturum ve 2. oturum ne zaman?

2022 YKS NE ZAMAN?

2022 - TYT : 18 Haziran 2022 Cumartesi, Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek.

2022 - AYT : 19 Haziran 2022 Pazar, Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

2022 - YDT : 19 Haziran 2022 Pazar, Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

YKS SINAV YERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK 2022?

2022 YKS giriş yerleri belli oldu. ÖSYM'nin resmi sitesinden sınav giriş yerlerine ulaşabilirsiniz.

YKS HANGİ OKULDA GİRECEĞİMİ NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

Üniversite sınav yerini öğrenmek isteyen adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ girip YKS'ye hangi okulda gireceğini bulabilirler.

TYT NEDİR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Türkiye'de ÖSYM tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı sistemi.

Haberler.com - Gündem