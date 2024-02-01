YKS merkezi tercihlerinde 5 seçenek zorunlu mu? YKS MERKEZİ TERCİHLERİ!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), adaylara kolaylık olması amacıyla daha fazla sınav merkezi tercih edebilmelerine olanak sağlıyor. Bu süreçte, öğrencilerden 5 tercih yapmaları istenmektedir. ÖSYM merkezi tercih sayısının 5'e çıkarıldığını bildirmişti. Peki detaylar neler? YKS Merkezi tercihinde 5 tane zorunlu mu?

YKS MERKEZİ TERCİHİ 5 TANE ZORUNLU MU?

YKS'ye girecek adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden "https://ais.osym.gov.tr" veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından sınav merkezi tercihlerini güncelleyebiliyor. Adaylar, değişiklik yapmak isterlerse ÖSYM aday işlemleri sisteminden il değişikliği yapabilirler.

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