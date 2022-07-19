ÖSYM tarafından gerçekleştirilen üniversite sınavı 18- 19 Haziran'da gerçekleştirildi. 2022 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun yayımlandığı ilan etti. YKS kontenjan kılavuzu yayınlandı mı? Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak? YKS üniversite kaç tercih hakkı var? Detaylar haberimizdedir…

YKS KONTENJAN KILAVUZU YAYINLANDI MI?

YKS kontenjan kılavuzu yayınlandı. Açıklama ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapıldı.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Üniversite tercihleri 27 Temmuz- 5 Ağustos arasında https://ais.osym.gov.tr/ web sitesinden yapılacak.

Adaylar tercih kılavuzuna http://osym.gov.tr web sitesinden ulaşabilir.

YKS ÜNİVERSİTE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

YKS üniversite tercihlerinde adayların 24 tercih yapma hakkı vardır.