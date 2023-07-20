YKS sınavına giren adaylar tercih kılavuzunun ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Merak edilenler arasında ise YKS kılavuzu ne zaman açıklanacak? YKS kılavuz açıklandı mı, ne zaman açıklanır? YKS kılavuz 2023! soruları yer aldı. İşte YKS kılavuz 2023!

Yks kılavuzu ne zaman açıklanacak? YKS kılavuz açıklandı mı, ne zaman açıklanır? soruları gündemde yer alıyor. YKS sınavına giren adaylar sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından YKS tercih kılavuzunun ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Öğrencilerin gündeminde yer alan konu ile ilgili merak edilenler arasında YKS kılavuzu ne zaman açıklanacak? YKS kılavuz açıklandı mı, ne zaman açıklanır? soruları araştırılıyor. YKS kılavuz 2023!

YKS KILAVUZU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu. YKS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı.

2023 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS sonuçları T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi ile öğrenilebilecek. Öğrenciler YKS'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar. YKS Tercih Kılavuzu'nun açıklamasının ardından üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci başlayacak. Tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

YKS BİRİNCİSİ KİM OLDU 2023?

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, açıklamasında sınav birincilerini tek tek okudu: "Alan Yeterlilik Testi (AYT) Birincisi Sayısalda Mustafa Özcan, Atatürk Anadolu Lisesi ve Namık Emre Acar ,Özel Profesyonel Eğitim Fen Lisesi (Konya) Eşit ağırlık birincisi; Emre Ekici Süleyman Demirel Fen Lisesi (Afyonkarahisar), Sözel birincisi; Ahmet Berk Takır Kabataş Erkek Lisesi."

3 milyon 500 bin üzerinde adayın başvurduğunu söyleyen Ersoy, "Sınavda sorulan sorular itibarıyla herhangi bir soru iptali ve cevap seçeneği değişikliği bulunmamaktadır. Dolayısıyla tertemiz bir YKS süreci tamamlanmıştır" dedi.

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

3 buçuk milyondan fazla adayın katıldığı 2023-YKS sonuçları ÖSYM'nin internet adresinden açıklandı. ÖSYM Başkanı Ersoy, tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

YKS SINAV SONUÇLARI NEREDEN BAKILIR?

Yks sonuçları, https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrencilerin T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi ile erişime açılacak.. Öğrenciler Yks'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar.

YKS SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI!

YKS TERCİH HAKKI KAÇ TANE?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, tercih klavuzu yayımlanacak. Adayların bu süreçte 24 tercih hakkı bulunuyor.

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına öğrenci alınmasında, ÖSYM tarafından yapılan merkezî yerleştirme ile yükseköğretim kurumları tarafından yapılan özel yetenek sınavıyla seçme olmak üzere iki farklı yöntem kullanılır. Merkezî yerleştirme yöntemi aşağıda açıklanmıştır.