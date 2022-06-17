YKS kapılar kaçta kapanıyor 2022? YKS son giriş saati ne zaman? YKS - TYT - AYT sınav giriş saati ne zaman, son saat kaçta, kapılar ne zaman kapanacak

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ), Türkiye'de ÖSYM tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı sistemi. YKS kapılar kaçta kapanıyor? YKS son giriş saati ne zaman? YKS - TYT - AYT sınav giriş saati ne zaman, son saat kaçta, kapılar ne zaman kapanacak?

2022 YKS NE ZAMAN?

2022 - TYT : 18 Haziran 2022 Cumartesi, Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek.

2022 - AYT : 19 Haziran 2022 Pazar, Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

2022 - YDT : 19 Haziran 2022 Pazar, Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

YKS KAPILAR KAÇTA KAPANIYOR?

YKS'ye girecek adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

YKS'YE BU YIL KAÇ KİŞİ KATILACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün açıklamasına göre, YKS'ye bu yıl 3 milyon 243 bin 425 aday başvurmuştur.

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