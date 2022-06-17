YKS kapılar kaçta kapanıyor 2022? YKS son giriş saati ne zaman? YKS - TYT - AYT sınav giriş saati ne zaman, son saat kaçta, kapılar ne zaman kapanacak
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Yarınki YKS sınavına girecek olan öğrenciler, YKS kapılar kaçta kapanıyor? YKS son giriş saati ne zaman? YKS - TYT - AYT sınav giriş saati ne zaman, son saat kaçta, kapılar ne zaman kapanacak? merak ediyor. Peki, YKS sınavında kapılar saat kaçta kapanacak? İşte detaylar...
Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ), Türkiye'de ÖSYM tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı sistemi. YKS kapılar kaçta kapanıyor? YKS son giriş saati ne zaman? YKS - TYT - AYT sınav giriş saati ne zaman, son saat kaçta, kapılar ne zaman kapanacak?
2022 - TYT : 18 Haziran 2022 Cumartesi, Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek.
2022 - AYT : 19 Haziran 2022 Pazar, Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.
2022 - YDT : 19 Haziran 2022 Pazar, Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.
YKS'ye girecek adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.
YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün açıklamasına göre, YKS'ye bu yıl 3 milyon 243 bin 425 aday başvurmuştur.