Yks kalkıyor mu? MHP lideri Bahçeli, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Yks'ye girecek öğrencilere başarı dileklerinde bulundu. Bahçeli ayrıca, YKS sınavıyla ilgili çok konuşulacak bir vaat sundu. Devlet Bahçeli'nin sunduğu vaat sosyal medyada gündem oldu ve YKS kalkıyor mu? TYT AYT kalkıyor mu? TYT kalkacak mı? AYT kalkacak mı? soruları merak edildi. İşte detaylar...

YKS KALKIYOR MU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 18-19 Haziran'da yapılacak olan YKS için öğrencilere başarı dileklerken bir de vaatte bulundu. Bahçeli, milyonlarca öğrencinin ter döktüğü YKS ile ilgili "Yakın bir gelecekte üniversite sınavının kaldırılacağına inanıyor, Bu husustaki söz ve vaatlerimizin gerçekleşeceğini bu vesileyle açıklıyorum." ifadelerini kullandı.

"HER EVLADIMIZA ÜSTÜN BAŞARILAR DİLİYORUM"

MHP lideri, en büyük başarının insanın kendisini keşfetmesi olduğunu belirterek, "Samimiyetle paylaşmak isterim ki, Türk gençliği adamlığın, adanmışlığın, ahlakın, aklın, zekanın ve çalışkanlığın bana göre nadide bir simgesidir. Bugünün küçüğü yarının büyüğü, bugünün genci yarınların umududur. Nitekim umutlarımız paha biçilemez servetimizdir. 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde iki gün boyunca ve oturumlar halinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek her gencimize, her evladımıza öncelikle üstün başarılar diliyorum. Hedefledikleri üniversiteye girmelerini niyaz ediyorum." dedi.

"SINAVLAR GEÇER, HER ŞEY GEÇİYOR"

Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü: "Sayıları 3 milyonu aşan gencimizin her birisine Rabbim zihin açıklığı versin diyorum. Fakat unutmasınlar ki, YKS demek her şey demek değildir. Sınavlar geçer, kaldı ki her şey geçiyor, hayat hızla ileriye doğru akıyor. Mühim olan kubbede hoş bir seda bırakmaktır. Çoktan seçmeli test sorularına cevap vermek elbette bir aşamaya kadar gereklidir, ama evvelemirde asıl gerekli olan erdem ve akut ihtiyaç milli ve manevi değerlerle bezenmek, birleşmek ve bütünleşmektir. İstikbal hayallerinin gerçeğe dönüşme sırrı da buradadır."

"HERKESİN EMİN OLMASINI ÜMİT EDİYORUM"

Bahçeli, YKS'nin kaldırılmasıyla ilgili "Yakın bir gelecekte üniversite sınavının kaldırılacağına inanıyor, bu husustaki söz ve vaatlerimizin gerçekleşeceğini bu vesileyle açıklıyor, herkesin emin olmasını ümit ve temenni ediyorum. Türk gençliğine güveniyorum. Strese girmeden, bunalıma düşmeden, YKS'yi bir hayat memat konusu haline getirmeden sabır ve sağduyuyla başarıya ulaşacaklarına, emeklerinin karşılığını alacaklarına yürekten inanıyorum." açıklamasını yaptı.

"SINAVLARIN EN BÜYÜĞÜ HAYATIN KENDİSİ"

Bahçeli sözlerini şöyle tamamladı: "Sınavların en büyüğü ise hayatın bizatihi kendisidir. Lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki öğrencilerimizden eğitimlerine ara vermek veya eğitimlerini bırakmak zorunda kalanların tekrar okullarına dönüşlerini, yani öğrenci affını gönülden destekliyor, üzerimize ne düşüyorsa yapacağımızın sözünü veriyorum."

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