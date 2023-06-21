MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında yaptığı "Üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler de çok uzak değildir" açıklaması gündem yaratmıştı. Peki, YKS kaldırılacak mı? Üniversite sınavı kaldırılıyor mu?

YÖK Başkanı Erol Özvar, Bahçeli'nin sözlerinin hatırlatılması üzerine Özvar, "Şu anda bu konuda herhangi bir hazırlığımız yok. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bizlere bir talimatı olursa, biz bu konuda çalışabiliriz" ifadelerini kullandı. Peki, YKS kaldırılacak mı? Üniversite sınavı kaldırılıyor mu?

ÜNİVERSİTE SINAVI KALDIRILIYOR MU?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında yaptığı "Üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler de çok uzak değildir" açıklamasının hatırlatılması üzerineüniversiteye giriş sınavının kaldırılmasına ilişkin bir çalışmanın şu an gündemde olmadığını belirterek, "Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bizlere bir talimatı olursa biz bu konuda çalışabiliriz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bu konuda bir iradesi olursa, sınavlar konusunda alternatif çalışmalar yapabiliriz" dedi.