YKS hafta sonu açıklanır mı? YKS erken açıklanır mı? ÖSYM hafta sonu sonuç açıklar mı?

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YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

YKS sınav sonuçları henüz açıklanmadı.

YKS 2024 SONUÇ TARİHİ

2024 YKS kılavuzuyla sonuçların ilan edileceği tarih belli olmuştu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YKS sınav sonuçları 17 Temmuz'da açıklanacak.

YKS HAFTA SONU AÇIKLANIR MI?

ÖSYM'nin bazı özel dönemlerde sınav sonuçlarını hafta sonu da açıkladığı görülmektedir.

,YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.