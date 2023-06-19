YKS "eyfel kulesi" sorusu nedir, cevabı ne? YKS "eyfel kulesi" sorusunun doğru cevabı ne, çözümü nasıl? sorularına yanıt aranıyor. Geçtiğimiz hafta sonu üniversite sınavında milyonlarca aday ter döktü. TYT Türkçe Testinde çıkan "eyfel kulesi" sorusu nedir, cevabı ne? YKS "eyfel kulesi" sorusunun doğru cevabı ne, çözümü nasıl? sorularına yanıt aranıyor. Peki, YKS "eyfel kulesi" sorusu nedir, cevabı ne? YKS "eyfel kulesi" sorusunun doğru cevabı ne, çözümü nasıl?

Yks sınavı geçtiğimiz hafta sonu milyonlarca öğrenci tarafından gerçekleştirildi. TYT Türkçe Testinde çıkan "eyfel kulesi" sorusu adaylar tarafından zorlanıldığı gündeme geldi. YKS "eyfel kulesi" sorusu nedir, cevabı ne? YKS "eyfel kulesi" sorusunun doğru cevabı ne, çözümü nasıl? sorularına yanıt aranıyor. YKS "eyfel kulesi" sorusu nedir, cevabı ne? YKS "eyfel kulesi" sorusunun doğru cevabı ne, çözümü nasıl? Detaylar haberimizdedir…

YKS "EYFEL KULESI" SORUSU NEDİR, CEVABI NE?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınav saati ve sınav süresi, 17 Haziran 2023 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika süreyle gerçekleştirildi. Türkçe Testinde çıkan "eyfel kulesi" sorusu gündeme geliyor.

YKS "EYFEL KULESI" SORUSUNUN DOĞRU CEVABI NE?

TYT Türkçe Testinde çıkan "eyfel kulesi" sorusu cevabı merak ediliyor. 37. ve 38.bağlantılı soruların cevabı öğrenciler tarafından gündeme geliyor. Buna göre, 37. sorunun cevabı "E" ve 38. sorunun cevabı "D"

YKS SORULAR VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ