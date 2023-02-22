Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamalar ile birlikte YKS ertelenecek mi? Sorusu gündeme geldi. Türkiye'de eğitim öğretime verilen aranın 20 Şubat'a kadar uzatıldığını belirtilmişti. Peki, YKS ertelenecek mi? YKS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? YKS sınav tarihi değişti mi?

Yks ertelenecek mi? ÖSYM başkanlığına dair en çok araştırılan sorulardan birisi de YKS ertelenecek mi? Sorusu oluyor ve deprem nedeniyle sınavın ertelenme durumu araştırılıyor. Depremi nedeniyle birçok yeni kararın alınması nedeniyle adaylar tarafından detaylar araştırılıyor. Peki, YKS ertelenecek mi? YKS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? YKS sınav tarihi değişti mi?

YKS ERTELENECEK Mİ?

ÖSYM başkanlığı tarafından YKS sınavının hangi tarihte yapılacağına ilişkin güncel bir bilgi paylaşılmadı. Sınav takvimine dair açıklamalarda bulunan ÖSYM'nin ilerleyen günlerde açıklayacağı yeni karar ile birlikte YKS tarihlerinin güncelleneceği öngörülmekte. Yapılacak olan yeni duyurular ile birlikte haberimiz güncellenecektir.

2023 ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/1), 16 Nisan 2023 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 22 Şubat-1 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.