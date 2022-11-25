ÖSYM, 2023 yılında düzenlenecek olan YKS sınavı ile ilgili detayları açıkladı. Açıklana takvimle 2023 seçimleriyle akabindeki hafta sonu gerçekleşmesi akılarda YSK ertelenecek mi ,YKS 2023 tarihi değişecek mi? sorularını beraberlinde getirdi. Sınava girecek adaylar YKS ertelenecek mi YKS 2023 tarihi değişecek mi? sorularını yanıtını araştırıyor. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

ÖSYM'nin 2023 sınav takvimine göre 2023 YKS sınav tarihinin seçim tarihi ile çakışmasından dolayı "2023 YKS (TYT-AYT) tarihi değişecek mi?" sorusunun sorulmasına neden oldu. Peki, YKS ertelenecek mi YKS 2023 tarihi değişecek mi? Detaylar haberimizde...

2023 YKS TARİHİ DEĞİŞECEK Mİ?

MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, YKS tarihi için "Prensip olarak seçim takvimiyle sınav takvimi üst üste gelmez." ifadelerini kullandı. Devamında; Öğrencilerimizin hiçbir sınavını seçim takvimine denk getirmeyiz. Bununla ilgili ÖSYM bir çalışma yapıyor, yakın zamanda kamuoyuyla paylaşır." açıklamasında bulundu.

2023 YKS NE ZAMAN?

ÖSYM'nin internet sitesinden açıklanan sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları 17-18 Haziran 2023'te yapılacak. 2023 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin '2023 Yılı Sınav Takvimi'ne saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin internet adresinden erişilebilecek.

2023 ÖSYM TAKVİMİ DEĞİŞTİ Mİ?

Dün yayınlanan 2023 ÖSYM Takvimi, ÖSYM'nin web sitesinden kaldırıldı. ÖSYM'den yeni açıklama gelmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.