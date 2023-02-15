Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle tüm Türkiye'de eğitim öğretime verilen aranın 20 Şubat'a kadar uzatıldığını belirtti. Eğitim öğretime dair YKS ertelenecek mi? Sorusu da en çok merak edilenler arasında yer aldı. Peki, YKS ertelenecek mi? Üniversite sınavı ertelendi mi? YKS ne zaman hangi tarihte yapılacak?

ÖSYM başkanlığından YKS ertelenecek mi? Sorusuna dair gerçekleştirilen açıklamalar araştırılmaya devam ediliyor ve Üniversite sınavı ertelendi mi? Sorusu bu nedenle birçok adayın gündeminde yer alıyor. Depremi nedeniyle birçok yeni kararın alınması nedeniyle adaylar tarafından detaylar araştırılıyor. Peki, YKS ertelenecek mi? Üniversite sınavı ertelendi mi? YKS ne zaman hangi tarihte yapılacak?

YKS ERTELENECEK Mİ?

ÖSYM başkanlığından YKS sınavının hangi tarihe erteleneceğine dair henüz net bir bilgi paylaşılmadı. Sınav takvimine dair açıklamalarda bulunan ÖSYM'nin ilerleyen günlerde açıklayacağı yeni karar ile birlikte YKS tarihlerinin güncelleneceği öngörülmekte. Yapılacak olan yeni duyurular ile birlikte haberimiz güncellenecektir.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 19 Mart'ta yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 26 Mart'ta yapılacak Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) için 9 Şubat'a kadar başvuru yapılabilecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Özer, eğitim öğretime verilen aranın uzatıldığını belirtti. Özer, "Tüm Türkiye'de 13 Şubat'a kadar olan tatili 1 hafta daha uzatıyoruz. 20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim-öğretim başlayacak." dedi.