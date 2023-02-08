Türkiye genelinde 10 ilde etkisini gösteren depremler ile YKS Ertelenecek mi? Sorusu merak edildi. YKS sınavına katılacak olan adaylar, YKS Ertelenecek mi? Sorusuna internet üzerinde yanıt aramakta. YKS sınav tarihine ve başvuru tarihine dair araştırmalar devam ediyor. Peki, YKS Ertelenecek mi? Deprem nedeniyle YKS'de son durum ne? YKS başvuru tarihleri uzatıldı mı?

YKS Ertelenecek mi? Sorusu, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dün saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana gelmesi ile birlikte araştırılmaya devam ediliyor. Okulların ertelenmesi ve tatil ilan edilmesi ile birlikte YKS Ertelenecek mi? Deprem nedeniyle YKS'de son durum ne? YKS başvuru tarihleri uzatıldı mı? Sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylar...

YKS ERTELENECEK Mİ?

ÖSYM başkanlığından YKS sınavının hangi tarihe erteleneceğine dair henüz net bir bilgi paylaşılmadı. Sınav takvimine dair açıklamalarda bulunan ÖSYM'nin ilerleyen günlerde açıklayacağı yeni karar ile birlikte YKS tarihlerinin güncelleneceği öngörülmekte. Yapılacak olan yeni duyurular ile birlikte haberimiz güncellenecektir.

YKS BAŞVURU TARİHLERİ UZATILDI MI?

ÖSYM başkanlığı tarafından gerçekleştirilen açıklamada "Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir." İfadelerine yer verildi. Buna göre ilerleyen günlerde yapılacak olan açıklama ile birlikte YKS başvuru tarihleri de kesinleşecektir.