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YKS ertelendi mi? Hangi sınavlar ertelendi? Üniversite sınavı ertelendi mi?

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YKS ertelendi mi? Hangi sınavlar ertelendi? Üniversite sınavı ertelendi mi?

YKS ertelendi mi merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle tüm Türkiye'de eğitim öğretime verilen aranın 20 Şubat'a kadar uzatıldığını belirtti. Peki, YKS ertelendi mi? Hangi sınavlar ertelendi? Üniversite sınavı ertelendi mi?

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Yks ertelendi mi? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle tüm Türkiye'de eğitim öğretime verilen aranın 20 Şubat'a kadar uzatıldığını belirtti. Peki, YKS ertelendi mi? Hangi sınavlar ertelendi? Üniversite sınavı ertelendi mi? Detaylar...

ÖSYM başkanlığından YKS sınavının hangi tarihe erteleneceğine dair henüz net bir bilgi paylaşılmadı. Sınav takvimine dair açıklamalarda bulunan ÖSYM'nin ilerleyen günlerde açıklayacağı yeni karar ile birlikte YKS tarihlerinin güncelleneceği öngörülmekte. Yapılacak olan yeni duyurular ile birlikte haberimiz güncellenecektir.

YKS ertelendi mi? Hangi sınavlar ertelendi? Üniversite sınavı ertelendi mi?

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 19 Mart'ta yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 26 Mart'ta yapılacak Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) için 9 Şubat'a kadar başvuru yapılabilecek.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde eğitim öğretime verilen ara bir kez daha uzatıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Tüm Türkiye'de 13 Şubat'a kadar olan tatili 1 hafta daha uzatıyoruz. 20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim-öğretim başlayacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Özer, eğitim öğretime verilen aranın uzatıldığını belirtti. Özer, "Tüm Türkiye'de 13 Şubat'a kadar olan tatili 1 hafta daha uzatıyoruz. 20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim-öğretim başlayacak." dedi.

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