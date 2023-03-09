ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre 2023 yılı YKS tarihi belirlendi. Öğrencilerin gündeminde yer alan konu ile detaylar ise araştırılıyor. Peki, YKS ertelendi mi? 2023 YKS ne zaman yapılacak? YKS başvuruları başladı mı, nereden yapılır?

Yks tarihi öğrenciler tarafından araştırılıyor. ÖSYM tarafından açıklanan 2023 sınav takvimine göre ise YKS tarihi bugün itibari ile belirlendi. Açıklanan YKS tarihi ise araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, YKS ertelendi mi? 2023 YKS ne zaman yapılacak? YKS başvuruları başladı mı, nereden yapılır? İşte detaylar...

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, 17-18 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumları için başvurular bugünden itibaren yapılacak. Depremden etkilenen 11 il ve 1 ilçede ikamet eden, deprem sonrası başka il ve ilçelere göç eden adaylardan sınav ücreti alınmayacak.

17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

DEPREMZEDELERDEN SINAV ÜCRETİ ALINMAYACAK

ÖSYM'den yapılacak açıklamada, "2023 YKS başvurularında "afet bölgesi" ilan edilen 11 il ve 1 ilçede ikamet eden, deprem sonrası başka il ve ilçelere göç eden adaylardan sınav ücreti alınmayacak." denildi.

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YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2023?

Sadece TYT sınavına girecek adaylar 115 TL,

TYT ile beraber AYT veya YDT sınavına girecek adaylar 115 TL,

TYT, AYT ve YDT sınavlarının hepsine girecek olan adaylar ise 345 TL ücret ödeyecek.