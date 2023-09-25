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Yks ek yerleştirme sonuçları ÖSYM giriş ve YKS ek yerleştirme kayıt tarihi ne zaman olduğu gündeme geliyor. ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı. 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2023-2024 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. YKS ek yerleştirme sonuçları ÖSYM GİRİŞ! YKS ek yerleştirme kayıt tarihi ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2023-2024 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 27 Eylül-3 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 27-29 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacaktır.

YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI ÖSYM GİRİŞ! (LİNK)

YKS EK YERLEŞTİRME KAYIT TARİHİ NE ZAMAN?

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 25 Eylül 2023 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

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