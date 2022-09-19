Ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır? 2022 YKS ek yerleştirme sonucu sorgulama ekranı!

ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavının ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır adaylar tarafından merak ediliyor. YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı sorusu gündeme geliyor. 2022 YKS ek yerleştirme sonucu sorgulama ekranı adaylar tarafından araştırılıyor. Peki, YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2022 YKS ek yerleştirme sonucu sorgulama ekranı! Ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

Ek tercih kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? Ek tercih kayıtları ne zaman başlayacak?

Yks ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır adaylar tarafından araştırılıyor. 2022 YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı ve 2022 YKS ek yerleştirme sonucu sorgulama ekranı gündeme geliyor. YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2022 YKS ek yerleştirme sonucu sorgulama ekranı! Ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? Detaylar haberimizdedir…

YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2022-2023 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 19 Eylül 2022 tarihinde saat 17.30'dan itibaren öğrenebilecektir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

2022 YKS EK YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA EKRANI

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 26-30 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 25-28 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacaktır.