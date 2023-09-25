YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇ SORGULAMA EKRANI: 2023 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları!

2023 YKS ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından açıklandı. YKS ek yerleştirme sonuçları nerede açıklanacak merak konusu oldu. İşte, 2023 ösym ek yerleştirme sonuçları!

Yks ek yerleştirme işleminin sona ermesinin ardından sonuçların ne zaman açıklanacağı araştırılmaya başlanmıştır. . Ek yerleştirme ile boş kalan kontenjanlara yerleşmeyi bekleyen adaylar, merakla sonuçları bekliyordu. ÖSYM'nin resmi sitesinden yaptığı paylaşım ile sonuçların açıklandığını duyurdu. İşte, YKS ek yerleştirme sonuç sorgulama ekranı!

YKS EK EK TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN BİTTİ?

Adaylar, 2023-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 12-17 Eylül 2023 tarihleri arasında T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak gerçekleştirmiştir. Tercih işlemleri, 12 Eylül 2023 tarihinde saat 14.00'te başlamış, 17 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59'da sona ermiştir.

YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇ SORGULAMA!

YKS ek yerleştirme sonuçları 25 Eylül Pazartesi günü itibariyle açıklandı. Adaylar, ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden sonuçlara erişim sağlayabileceklerdir. YKS ek yerleştirme sonuçlarını öğrenmek için 2023 EK YERLEŞTİRME SONUÇ! yazısına tıklayabilirsiniz.

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