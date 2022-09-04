YKS ek yerleştirme kılavuzu: 2022 Ek tercih kılavuzu ve Ek yerleştirme kontenjanları!

Üniversiteye gitmek isteyen öğrencilerin dört gözle beklediği haber geldi. Buna göre 2022-YKS ek yerleştirme tercihleri 7-13 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Peki YKS ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı? Ek tercih kılavuzu! Ek yerleştirme kontenjanları! merak ediliyor. YKS ek tercih kılavuzu!

YKS ek yerleştirme kılavuzu merak ediliyor. Üniversiteye gitmek isteyen öğrencilerin dört gözle beklediği haber geldi. Buna göre 2022-YKS ek yerleştirme tercihleri 7-13 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Peki YKS ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı? Ek tercih kılavuzu! Ek yerleştirme kontenjanları! merak ediliyor. YKS ek tercih kılavuzu haberimizde...

YKS EK TERCİH KILAVUZU

YKS ek tercih kılavuzu yayınlandığında ÖSYM'nin internet sitesinden adaylar tarafından ulaşılabilecektir.

YKS EK YERLEŞTİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YKS EK YERLEŞTİRME KONTENJANLARI

Sosyal medya hesabından dün konuyla ilgili açıklamada bulunan YÖK Başkanı Erol Özvar, "YÖK'te veriye dayalı attığımız adımlar meyvesini veriyor. YKS yerleştirme sonuçlarına göre, KKTC üniversiteleri hariç yükseköğretim kurumlarımızın kontenjanlarının yüzde 99'u doldu." İfadelerini kullandı.

172 BİN 45 KONTENJANDA AÇIK VAR

Bu yıl toplam üniversite kontenjanlarının 1 milyon 22 bin 45 olarak açıklandı. Yerleşen kişi sayısı 850 bin. Yerleşen kişilerin dışında boş kalan bölüm hesaplamasına göre toplamda 172 bin 45 kontenjanın hala açık olduğu öngörülüyor.

BARAJ SİSTEMİNİN KALKMASI ETKİLİ

KKTC üniversiteleri hariç yükseköğretim kurumlarımızın boş kontenjanları geçen yıl 164 bin civarında iken, bu yıl bu sayı 13 bine kadar düştüğü belirtildi. Bu sene uygulamaya giren baraj sisteminin kaldırılması ve sınav süresinin uzatılması gibi değişiklikler, üniversiteleri daha ulaşılabilir hale getirdi.