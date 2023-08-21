Yks sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Arama motorlarında ise YKS ek tercihler ne zaman? ÖSYM YKS ikinci tercih tarihi açıklandı mı? Boş kontenjan sorgulama araması yapıldı.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

Öğrenciler sonuçların açıklanması sonrası 2. tercihleri araştırdı. YKS tercihleri geçtiğimiz yıl 27 Temmuz-5 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınmış, sonuçlar 15 Ağustos 2022 tarihinde ilan edilmişti.

Bu yıl üniversite kayıt tarihlerinin 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak olmasından dolayı YKS tercih sonuçlarının 14-18 Ağustos tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

Bu kapsamda ÖSYM'den bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

YKS 2023 TERCİH ROBOTU EKRANI

Son 3 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı (Okul birincilerinin ve Engelli/Tübitak ek puanlılar dışında) Üniversite tercih robotu ekranı yani YKS 2023 tercih robotuna aşağıdaki yer almakta olan bölümden ulaşabilirsiniz.

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI?

Milyonlarca üniversiteli adayının merakla beklediği haber geldi. ÖSYM, 2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Öğrenciler sınav sonuçlarını ÖSYM'nin sitesinden görebilecek.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

YKS'YE KAÇ KİŞİ GİRDİ?

İstatistiklere göre YKS'nin birinci oturumu olan TYT'ye başvuran 3 milyon 527 bin 443 adaydan 2 milyon 995 bin 638'i sınava katıldı. Başvuru yapan 531 bin 805 aday ise sınava girmedi. İkinci oturum AYT'ye başvuran 2 milyon 573 bin 169 adaydan 1 milyon 980 bin 534'i sınava katıldı, 592 bin 635 aday sınava girmedi. Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuran 338 bin 9 adaydan da 173 bin 3 aday sınava katıldı, 165 bin 6 aday sınava girmedi

ÜNİVERSİTEYE KAYIT YAPTIRMAZSAM NE OLUR, PUANIM KIRILIR MI?

• Öğrenci istediği bölümü-üniversiteyi kazanıp gitmekten vazgeçerse puan kaybı yaşanır.

• Bölüm kazanıp okula devam ederken bir sonraki sene sınava tekrar girilirse puan kaybı yaşanır.

• Açıköğretim eğitimi sonrasında üniversite kazanılırsa ve gidilmezse puan kaybı yaşanır.

• Yetenek sınavlarını kazanıp kayıt yaptırmanıza bakılmaksızın gelecek sene sınava girerseniz puan kaybı yaşanır.

İLK TERCİHTE YERLEŞEN EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Yani ilk tercihte yerleşen ancak kayıt yaptırmayan adaylar ek yerleştirmeden faydalanamayacak.