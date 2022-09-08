18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşen 2022 YKS'ye giren birçok üniversite öğrencisi adayı merakla sınavların açıklanmasını bekledi ve 15 Ağustos tarihinde açıklanan sınav sonuçları ile üniversite tercih serüveni başladı. Yapılan tercihler sonucu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yanında yerleşemeyen öğrenciler ek tercih yapacak. Şimdi ise merak konusu YKS ek tercihlerin ne zaman bittiği oldu. YKS Ek tercihler ne zaman bitiyor? 2022 Ek tercihler bitti mi? Ek tercih bitiş tarihi!

2022 YKS sınavına giren milyonlarca öğrencinin heyecanlı bekleyişi bitti ve tercihler 15 Ağustos tarihinde sisteme girildi. Üniversiteye yerleşeyen öğrenciler dışında ilk tercihleri tutmayan öğrencilerin gözü ÖSYM'nin ikinci tercih tarihine çevrildi. Ek tercihlerin başvuruları açıklandıktan sonra yerleşemeyen öğrenciler ek tercih yapmak için araştırmaya başladı. Şimdi öğrencilerin gündeminde YKS ek tercihler ne zaman bitiyor? Sorusu oldu. Peki, YKS Ek tercihler ne zaman bitiyor? 2022 Ek tercihler bitti mi? EK tercihler bitiş tarihi! YKS Ek tercih ekranı!

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BİTİYOR?

Üniversite sınavına girmenin ardından tercih yapan öğrenciler arasından üniversiteye yerleşemeyenler Ek tercih hakkına sahip oldu. ÖSYM'nin açıklamasının gelmesiyle beraber öğrencileri ek tercih heyecanı sardı. Ek yerleştirme kontenjanının açıklanmasıyla ek tercih yapacak olan öğrenciler okulları ve kontenjanları araştırdı. Şimdi ise ek tercihler başvuruları devam ediyor. 2022 YKS Ek terci başvuruları 7 Eylül tarihinde başlamıştı. Ek tercihlerin bitiş tarihi ise 13 Eylül olarak duyuruldu. Öğrenciler 13 Eylül tarihine kadar ek tercih başvurularını gerçekleştirmeli.

YKS EK TERCİH NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Öğrencilerin merakla beklediği ek tercihlerin henüz tarihi net değil iken ek tercihlerin nasıl yapılacağı da ayrı bir merak konusudur. 22 Ağustos - 26 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan üniversite kayıt işlemleri sonrasında üniversitelerin boş kalan kontenjan sayılarını ÖSYM'ye bildirmesi ile yerleşemeyen öğrenciler için ikinci bir fırsat doğdu. Tercih edilmeyen ve kazanılıp kayıt olunmayan bölümleri yerleşemeyen öğrenciler tercih yapacaktır. Merkezi yerleştirmede üniversiteye yerleşenlerin ek tercih hakkı bulunmamaktadır.7 Eylül ve 13 Eylül tarihleri arasında öğrenciler T.C. kimlik numaraları ve kendine ait şifreleri ile https://ais.osym.gov.tr sitesinden yks ek tercihlerini yapabilecekler.

2022 YKS EK TERCİH ÜCRETİ

Ek tercih ücretinin bedeli 30,00 TL'dir.

Ek yerleştirme için tercih yapan öğrencilerin ücreti yatırmaması durumunda öğrencilerin ek tercihi geçersiz sayılacaktır