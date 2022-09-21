18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşen 2022 YKS'ye giren birçok üniversite öğrencisi adayı merakla sınavların açıklanmasını bekledi ve 15 Ağustos tarihinde açıklanan sınav sonuçları ile üniversite tercih serüveni başladı. Yapılan tercihler sonucu üniversiteye yerleşen öğrenciler dışında ek tercihleri bekleyen öğrenciler de var. Peki, YKS ek tercihler açıklandı mı? YKS ek tercihler ne zaman açıklanıyor? YKS ek tercihler sorgulama ekranı 2022!

2022 YKS sınavına giren milyonlarca öğrencinin heyecanlı bekleyişi bitti ve tercihler 15 Ağustos tarihinde sisteme girildi. Üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler dışında ilk tercihleri tutmayan öğrencilerin gözü ÖSYM'nin ikinci tercih tarihine çevrildi. Öğrenciler hangi üniversitede hangi bölümü okuyabileceklerini heyecanla araştırdı. YKS ek tercihler açıklandı mı? YKS ek tercihler ne zaman açıklanıyor? YKS ek tercihler sorgulama ekranı 2022!

YKS EK TERCİHLER AÇIKLANDI MI?

YKS Ek tercihler açıklandı. ÖSYM'nin açıklaması ise şöyle oldu;

DUYURU

(19 Eylül 2022)

2022-YKS Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2022-2023 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 19 Eylül 2022 tarihinde saat 17.30'dan itibaren öğrenebilecektir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 26-30 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 25-28 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacaktır.

Ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Kamuoyunun ve adayların bilgisine saygıyla sunulur.