YKS ek tercih tarihi belli oldu mu ve 2022 YKS ek tercihler ne zaman olacağı merak ediliyor. YKS ek tercih tarihleri ne zaman başlıyor, bitiyor araştırılıyor. Peki, YKS ek tercih tarihleri belli oldu mu? 2022 YKS ek tercihler ne zaman?

YÖK tarafından yapılan açıklamaya göre adaylar 2. tercih haklarını kullanmak için takvimi belirledi. YKS ek tercih tarihleri belli oldu mu ve 2022 YKS ek tercihler ne zaman olacağı gündeme geliyor. YKS ek tercih tarihleri belli oldu mu? 2022 YKS ek tercihler ne zaman? YKS ek yerleştirme tercihleri tarihi! Detaylar haberimizdedir…

2022 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

2022-YKS Ek Yerleştirme Takvimi belli oldu. Ek yerleştirme tercihleri 7-13 Eylül 2022 tarihlerinde yapılacak.

2022 YKS EK TERCİH TARİHLERİ

YKS ek tercihler için beklenen duyuru YÖK tarafından yapıldı. Buna göre YKS ek tercih takvimi şöyle belirlendi;

YKS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ: 7 Eylül - 13 Eylül

YKS EK YERLEŞTİRME İÇİN ÜCRET ÖDEMELERİ: 14 Eylül

YKS EK YERLEŞTİRME ELEKTRONİK KAYITLARI: 25 Eylül - 28 Eylül

YKS ÜNİVERSİTEDE EK YERLEŞTİRME KAYITLARI: 26 Eylül - 30 Eylül