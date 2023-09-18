Üniversite adaylarının merakla beklediği YKS ek tercih süresi ile ilgili bilgiler araştırılıyor. YKS ek tercih sürecinin ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. Peki, YKS ek tercih süresi bitti mi? YKS tercih ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

Yks ek tercih süresi bitti mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS tercih ne zaman bitiyor merak konusu oldu. Arama motorlarında YKS ek tercih tarihleri sorgulatılıyor. Peki, YKS ek tercih süresi bitti mi? YKS tercih ne zaman bitiyor? Detaylar haberimizde...

KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?

ÖSYM'nin YKS kılavuzunda yer alan bilgiye göre, YKS'ye giren ancak ilk tercih zamanında tercih listesini doldurmayan öğrenciler, ek tercih zamanında yeniden tercih yapma hakkına sahip oluyor. İlk tercihlerde herhangi bir üniversite ve bölüm seçmeyen adayların puan durumunda herhangi bir kesinti olmayacak.

YKS EK TERCİH SÜRESİ BİTTİ Mİ?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek tercih işlemleri 12 Eylül Salı günü başlamıştı. Toplam 5 gün süren ek tercih işlemleri 17 Eylül Pazar günü itibariyle sona ermiştir.