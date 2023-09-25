Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih sonuçları, ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı. Öğrenciler, sonuçları ÖSYM'nin resmi sitesinden öğrenebilirler. Adaylar, 2023-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini 12-17 Eylül 2023 tarihleri arasında yaptılar ve sonuçlar, ÖSYM'nin internet adresinden açıklandı. YKS ek tercih sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? ÖSYM AİS giriş!

2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) ek yerleştirme sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinden açıklandı. Öğrenciler ise arama motorlarında YKS ek tercih sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? ÖSYM AİS giriş aramasını yapıyor. İşte detaylar...

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih sonuçları, genellikle ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından açıklanır. Ek tercih sonuçlarını öğrenmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

ÖSYM'nin Resmi Web Sitesi: ÖSYM'nin resmi web sitesi olan " https://www.osym.gov.tr/ " adresine gidin.

Aday İşlemleri Girişi: Ana sayfada, "Aday İşlemleri" veya "Sonuçlar" gibi ilgili bir bağlantıya tıklayın.

Kimlik Bilgileriyle Giriş: Öğrenci numaranız ve şifrenizle giriş yapın. Eğer daha önce şifrenizi oluşturmadıysanız, site size bu konuda rehberlik edecektir.

Sonuçları Kontrol Etme: Giriş yaptıktan sonra, ek tercih sonuçlarına erişebileceğiniz bir menü veya bağlantı bulunmalıdır. Bu bağlantıya tıklayarak sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

YKS ek tercih sonuçlarınızı bu şekilde öğrenebilirsiniz. Başvurunuzun sonucuna göre tercihlerinizi yapmaya veya gerekli işlemleri tamamlamaya devam edebilirsiniz.

YKS 2. EK YERLEŞTİRME NE ZAMANDI?

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2023-2024 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.

Adaylar, 2023-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 12-17 Eylül 2023 tarihleri arasında T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak yaptılar ve tercih işlemleri, 12 Eylül 2023 tarihinde saat 14.00'te başlayıp, 17 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erdi.

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

3 buçuk milyondan fazla adayın katıldığı 2023-YKS sonuçları ÖSYM'nin internet adresinden açıklandı.

YKS SINAV SONUÇLARI NEREDEN BAKILIR?

Yks sonuçları T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi ile öğrenilebilecek. Öğrenciler Yks'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar.

SINAV BİRİNCİLERİ TEK TEK İLAN EDİLDİ

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, açıklamasında sınav birincilerini tek tek okudu: "Alan Yeterlilik Testi (AYT) Birincisi Sayısalda Mustafa Özcan, Atatürk Anadolu Lisesi ve Namık Emre Acar ,Özel Profesyonel Eğitim Fen Lisesi (Konya) Eşit ağırlık birincisi; Emre Ekici Süleyman Demirel Fen Lisesi (Afyonkarahisar), Sözel birincisi; Ahmet Berk Takır Kabataş Erkek Lisesi."

3 milyon 500 bin üzerinde adayın başvurduğunu söyleyen Ersoy, "Sınavda sorulan sorular itibarıyla herhangi bir soru iptali ve cevap seçeneği değişikliği bulunmamaktadır. Dolayısıyla tertemiz bir YKS süreci tamamlanmıştır" dedi.