YKS ek tercih ne zaman 2023? YKS 2. Tercihler ne zaman?

YKS 2023 tercih süreci geçtiğimiz hafta başlamıştı ve 8 Ağustos'ta sona erdi. Bu yıl ön lisans programları için 388 bin, lisans programları için 465 bin olmak üzere toplam 853 bin kontenjan ayrıldı. Peki, YKS 2. Tercihler ne zaman? İşte, YKS ek tercih ne zaman 2023 ve merak edilen soruların yanıtları…