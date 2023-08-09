YKS ek tercih ne zaman 2023? YKS 2. Tercihler ne zaman?
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YKS 2023 tercih süreci geçtiğimiz hafta başlamıştı ve 8 Ağustos'ta sona erdi. Bu yıl ön lisans programları için 388 bin, lisans programları için 465 bin olmak üzere toplam 853 bin kontenjan ayrıldı. Peki, YKS 2. Tercihler ne zaman? İşte, YKS ek tercih ne zaman 2023 ve merak edilen soruların yanıtları…
2023 YKS tercih döneminde ön lisans programları için 388 bin, lisans programları için 465 bin olmak üzere toplam 853 bin kontenjan belirlendi. İlk tercih sürecinde herhangi bir yüksek öğretim kurumuna kayıt yaptırmaya hak kazanamayan adaylar ek yerleştirme sürecini değerlendirebilir. Peki, YKS ek tercih ne zaman 2023? YKS 2. Tercihler ne zaman?
2023 YKS EK TERCİH NE ZAMAN?
Bu yıl YKS kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak.
Öğrenciler, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.
YKS 2023 ek tercihlerinin de kayıt sürecinin ardından gerçekleştirilmesi bekleniyor. Güncel bilgiler için sayfamızı takip edebilirsiniz.
GEÇTİĞİMİZ YIL 2. TERCİH NE ZAMANDI?
2022-YKS sonuçlarına göre 2022-2023 akademik yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme tercihleri 7-13 Eylül 2022 tarihlerinde yapılDI