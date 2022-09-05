YKS Ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2022 YKS Ek tercihler ne zaman başlıyor? YKS Ek tercih ücreti ne kadar? 2022 YKS Ek tercih tarihi

18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşen 2022 YKS'ye giren birçok üniversite öğrencisi adayı merakla sınavların açıklanmasını bekledi ve 15 Ağustos tarihinde açıklanan sınav sonuçları ile üniversite tercih serüveni başladı. Yapılan tercihler sonucu üniversiteye yerleşen öğrenciler dışında ek tercihleri bekleyen öğrenciler de var. Peki, çokça merak edilen 2022 YKS ek tercihler ne zaman? ek tercihler hangi tarihte yapılacak? 2022 YKS Ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? Yks Ek Tercih Ücreti

2022 YKS sınavına giren milyonlarca öğrencinin heyecanlı bekleyişi bitti ve tercihler 15 Ağustos tarihinde sisteme girildi. Üniversiteye yerleşen öğrenciler dışında ilk tercihleri tutmayan öğrencilerin gözü ÖSYM'nin ikinci tercih tarihine çevrildi. Öğrenciler hangi üniversitede hangi bölümü okuyabileceklerini heyecanla araştırdı.Sınava giren öğrencilerin merakla beklediği ek tercihlerin ne zaman olacağı merak konusu. YKS Ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2022 YKS Ek tercihler ne zaman başlıyor? YKS Ek tercih ücreti ne kadar? İşte 2022 YKS Ek tercih kılavuzu…

YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

15 Ağustos'ta YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklanmıştı. Bunun üzerine sınava giren üniversite öğrencisi adayları üniversite kayıtlarını yaptırdı. Sınav sonuçlarının ardından yapılan tercihlerin ardından istediği okula yerleşemeyip açıkta kalan öğrenciler için ek tercih fırsatı var. Öğrenciler ise ek tercihlerin tarihini merak ediyor. ÖSYM'nin yaptığı açıklama ile YKS ek tercih tarihi belli oldu. ÖSYM 2022 YKS Ek tercih kılavuzunu yayınladı, 7- 13 Eylül arasında ek tercihler gerçekleştirilecek. Üniversite öğrencisi adayları ise T.C. kimlik numarası ve şifresi ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ sitesinden 2022 YKS ek tercihlerini yapabilecek. ÖSYM tarafından 2022 YKS Ek tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor.

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YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Ek tercihler için ÖSYM tarihleri açıkladı. 7-13 Eylül arasında öğrenci adayları ek tercih yapacak. Öğrencilerin YKS Ek tercihleri için yapacağı ödeme tutarı 30,00 TL olarak açıklandı. Ücretini yatırmayan öğrencilerin yaptığı ek tercihler geçersiz sayılacak.